“Le 7h15” : découvrez l’essentiel de l’actualité de ce mardi 5 septembre

Chaque matin, Fabrice Grosfilley revient sur les informations à ne pas manquer. Au programme de ce mardi 5 septembre : une démission au conseil d’administration du RSCA, la suite de la plaidoirie au procès des attentats ainsi qu’un ministre en bien mauvaise posture.

Découvrez l’essentiel de l’actualité de ce mardi 5 septembre :

→ La suite du procès des attentats du 22 mars avec le réquisitoire sur les peines aura lieu ce mardi. Les procureurs fédéraux poursuivront la lecture avant d’entendre les plaidoiries de la défense. Hier, les procureurs ont déjà annoncé qu’ils réclameraient de lourdes peines, avec des peines de prison à perpétuité et des déchéances de nationalité. Les réquisitoires contre Mohamed Abrini et Salah Abdeslam seront notamment attendus ce mardi.

→ Il n’y a pas d’anomalie belge dans l’augmentation des prix des produits alimentaires. C’est la conclusion à laquelle arrive le Service public fédéral de l’Économie et son ministre de tutelle Pierre-Yves Dermagne après avoir mis en place un système de suivi mensuel. Les prix de la viande, du pain, de la farine, du sucre et du lait ont été scrutés à la loupe. Ils suivent en Belgique une évolution tout à fait comparable à celle observée en France, en Allemagne et au Pays-Bas.

→ Le budget pour une partie des primes “Rénolution” est de nouveau épuisé en Région bruxelloise, selon nos confrères de l’Echo. Il s’agit de la partie des primes gérées par l’administration Urban. Le budget prévu à cet effet avait déjà été augmenté en juillet dernier.

→ Le ministre de la justice Vincent Van Quickenborne est en mauvaise posture après la diffusion de nouvelles images d’une soirée arrosée à son domicile. De précédentes images montraient des invités du ministre uriner sur un camion de police. Cette fois-ci, c’est le ministre lui-même qui semble mimer le même geste, avant d’ouvrir et refermer le combi de police. Plusieurs syndicats de policiers ont fait part de leur colère. L’opposition d’extrême droite estime que le ministre a menti et réclame sa démission.

→ Anaïs Maes a prêté serment lundi. Elle devient la nouvelle Échevine en charge de l’Urbanisme et de l’Enseignement néerlandophone à la Ville de Bruxelles. Elle remplace Ans Persoons qui est monter au gouvernement régional pour remplacer Pascal Smet.

→ Un diable rouge jouera bien dans le championnat d’Arabie Saoudite. Yannick Carrasco quitte l’Athletico Madrid pour rejoindre la club d’Al-Shabab. Son nom s’ajoute à la longue de footballeurs qui ont décidé de rejoindre l’Arabie Saoudite ces derniers mois comme Neymar ou Benzema.

→ La nouvelle piste d’athlétisme du stade Roi Baudouin sera inaugurée ce soir. Cérémonie en grande pompe est prévue, à trois jours du mémorial Van Damme. Le sprinteur jamaïcain, Asafa Powell, sera notamment présent.

→ Michael Verschueren quitte le sporting club d’Anderlecht. Il a annoncé lundi soir qu’il renonçait à son siège au sein du conseil d’administration. Il avait été directeur sportif du club pendant un an et demi, entre 2018 et 2020. Il est le fils de Michel Verschueren qui fut le directeur sportif emblématique du sporting dans les années 80 et 90.

