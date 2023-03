Laurent Durieux a créé l’affiche de la cérémonie des Magritte : il est déjà un illustrateur de renom aux États-Unis

La cérémonie des Magritte aura lieu ce samedi au théâtre national. Pour l’occasion, nous avons rencontré Laurent Durieux. Il ne fait pas partie des nommés, mais il a réalisé l’affiche de cette 12ème édition.

L’affiche de la 12ème édition de la cérémonie des Magritte est sa toute dernière création. Laurent Durieux en est plutôt fier : “J’ai été contacté par les Magritte pour faire créer cette affiche. Mon but principal était de mettre en valeur la salle de cinéma. Elles sont de plus en plus désertées, ça m’inquiète un petit peu“, nous montre-t-il. On retrouve dans cette affiche tout ce qui fait le style et le sel de Laurent Durieux.

Il aura pourtant fallu du temps pour que les Belges s’intéressent à lui. L’illustrateur, tombé complètement par hasard dans l’affiche de cinéma alternative, s’est d’abord fait un nom aux États-Unis. Il crée des réinterprétations de films aussi iconiques que “Les Oiseaux”, d’Hitchcock, “Les Dents de la Mer” de Spielberg ou encore “Apocalypse Now”, de Coppola. Son travail est remarqué par certains grands noms du cinéma. C’est d’ailleurs Francis Ford Coppola, lui-même, qui lui a fait la commande d’une affiche pour la ressortie de son film au cinéma.

■ Reportage de Sabine Ringelheim, Loïc Bourlard et Corinne De Beul