Laurence Willemse remplace Zoé Genot au Parlement bruxellois

Schaerbeekoise, formée en sciences politiques et en communication, Laurence Willemse prêtera serment au parlement ce vendredi. Elle remplace Zoé Genot dans le groupe Ecolo.

Laurence Willemse a travaillé à la commune de Schaerbeek et au sein de Bruxelles Mobilité, avant de devenir conseillère de la Ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt. Un poste qu’elle quitte pour devenir députée régionale.

« Remplacer Zoé Genot dans les dossiers logement est une grande responsabilité, j’en suis consciente. Bruxelloise de naissance, j’aime ma ville passionnément et je souhaite participer à améliorer la qualité de vie de tous les Bruxellois et Bruxelloises. Le logement est un enjeu crucial de bien-être et de justice sociale. Nombreux sont celles et ceux qui n’ont ni terrasse, ni jardin, c’est pourquoi l’espace public est pour beaucoup, la prolongation du logement. Il est donc primordial de continuer le travail pour offrir des espaces publics de qualité et inclusifs. Bruxelles ne doit plus être considérée uniquement comme un lieu de passage, pour redevenir un lieu de vie agréable et accueillant. Faire de Bruxelles un endroit de vie, de jeu et de rencontre, avec un logement de qualité pour l’ensemble des Bruxelloises et Bruxellois, voici le cap de mon mandat”, explique Laurence Willemse.

Laurence Willemse siégera donc au sein de la Commission Logement, tout en gardant un intérêt prononcé pour les questions d’espace public, de mobilité et de sécurité routière. Ingrid Parmentier devrait quant à elle être désignée comme remplaçante de Zoé Genot au Bureau du Parlement.

V.Lh. – Photo: Ecolo