L’Asbl ‘Jeune et Citoyen’ fait découvrir la politique aux jeunes sur le thème de Games of Thrones

Alors que les différentes élections de 2024 approchent à grands pas, l’Association ‘Jeune Citoyen’ a décidé d’initier les jeunes à la politique, à travers une journée ludique.

Une centaine de jeunes ont pu participer à la préparation d’un programme politique en vue des élections. “On nous propose plein de lois et on doit choisir celles qui résonnent le plus pour nous et on les présente aux autres maisons”, explique une participante.

Et ces maisons, sont largement inspirées de la série emblématique Games of Thrones, pour un aspect plus ludique. L’objectif de cette journée est de mieux comprendre la politique. “Les jeunes ne connaissent pas toujours les enjeux, le processus ou encore même certains termes comme démocratie et amendements”, confie Fatima Amkouy, secrétaire générale de l’Asbl.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Karim Fahim et Hugo Moriamé