L’ASBL bruxelloise CyCLO et ses six points vélos bientôt à court de liquidités

L’ASBL bruxelloise CyCLO, qui gère six points vélo dans la capitale et emploie 40 personnes, sera bientôt à court de liquidités pour payer son personnel, s’inquiète-t-elle mardi. Elle est dans l’attente de subventions de la Région bruxelloise, qui n’arrivent pas malgré la constitution d’un gouvernement il y a quelques semaines, auquel elle lance dès lors un appel du pied.

Mandatés par la Région bruxelloise, depuis la création du point vélo de la gare du Nord en 2008, les six stations prennent soin de tous les types de deux roues. Elles sont ouvertes sans rendez-vous et traitent souvent les demandes dans les 24 heures, avec de larges horaires d’ouverture (de 07h00 à 19h00). Elles sont fréquentées quotidiennement par une centaine de cyclistes.

Les six points vélo se trouvent place Bockstael, dans la station de prémétro Bourse et dans les gares Centrale, Luxembourg, du Midi et du Nord. Ensemble, ils font pédaler quelque 30.000 personnes, selon l’ASBL CyCLO. La structure permet aussi de former des Bruxellois à la recherche d’un emploi et de contribuer à la cohésion sociale de quartiers soumis à de fortes pressions.

“Une mission essentielle… que CyCLO exécute depuis déjà deux mois sans soutien régional confirmé pour l’année 2026”, regrette l’ASBL. L’organisation dit tenir bon mais prévient qu’elle sera bientôt à court de liquidités pour payer son personnel. Depuis la constitution du gouvernement bruxellois, le traitement des subventions est à l’arrêt en attendant que le budget soit décidé, déplore-t-elle, insistant sur l’urgence de la situation.

“À la nouvelle majorité bruxelloise : avec de nombreuses autres organisations de la société civile, nous avons maintenu la ville en mouvement depuis de nombreux mois. À vous maintenant de reprendre la tête du peloton”, conclut l’association.

Belga