L’ASBL Arc-en-Ciel lance sa 14e grande collecte de jouets du 4 au 24 novembre

Afin d’offrir une Saint-Nicolas à “tous” les enfants, Arc-en-Ciel lance sa 14e grande collecte de jouets. Du 4 au 24 novembre prochain, le public est invité à déposer des jouets neufs ou en excellent état dans les bureaux de l’ASBL situés à Watermael-Boitsfort, ou dans l’un des 18 magasins Fox & Cie en Wallonie et à Bruxelles.

Comme chaque année, la radio Nostalgie s’associe au projet via son “Nostalgie Magic Tour”, qui fera arrêt dans six villes belges francophones (Messancy, Charleroi, Nivelles, Namur, Bruxelles et Liège) du 2 au 7 décembre, assurant une redistribution “festive et efficace” des jouets auprès des associations locales. Pendant la journée, les volontaires, épaulés par l’équipe d’Arc-en-Ciel, trieront et prépareront des caisses de jeux selon les besoins spécifiques de chaque association, avant de distribuer les colis en soirée.

En parallèle, le partenaire Bebat collectera et recyclera les piles usagées. Au total, quelque 387 associations membres de l’ASBL spécialisée dans la Jeunesse pourront profiter de cette collecte de jouets. Qu’il s’agisse de maisons d’accueil et d’hébergement, des écoles de devoirs, ou encore de maisons de jeunes, toutes œuvrent activement dans l’Aide à la jeunesse et le soutien à l’enfance défavorisée. Cette année, le chanteur Suarez est le parrain officiel du Nostalgie Magic Tour. L’année dernière, l’opération avait permis de collecter quelque 14.122 jouets, donnant l’occasion à plus de 7.000 enfants de recevoir des cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Belga – Photo : Asbl Arc-en-Ciel