L’artiste bruxelloise Marie Warnant fête ses ving ant de carrière avec “PANORAMA 20”

Artiste incontournable de la scène musicale belge, la chanteuse bruxelloise multi-instrumentiste revient en 2025 avec PANORAMA 20, un recueil de textes illustrés et un nouvel album du même nom qui sortira début 2026. Marie Warnant, était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

PANORAMA 20, c’est une rétrospective artistique de 20 ans d’écriture et de productions musicales, c’est un coup d’œil dans le rétroviseur et un regard tourné vers l’avant. C’est de l’ancien et du nouveau. Du maintenant.



PANORAMA 20, c’est un recueil de textes sélectionnés, issus de mes cinq premiers disques, et de textes nouveaux ou de tiroirs enrichis des dessins de la dessinatrice- illustratrice Séverine Piette.



PANORAMA 20, c’est aussi un sixième disque solo, un album de nouvelles chansons qui sortira en 2026 pour accompagner les images et les mots de ces pages.

■ Interview de Marie Warnant, artiste bruxelloise au micro de Fabrice Grosfilley