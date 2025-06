L’Art Déco, révélateur d’une société en mutation, s’ancre au musée BELvue jusqu’en janvier

Une exposition gratuite jusqu’au 4 janvier.

À cheval entre deux guerres, l’Art Déco a sauté le pas vers le tourbillon de la modernité et condensé un foisonnement de questions sociétales. Mais qu’en reste-t-il aujourd’hui? À travers plus de 150 objets d’exception, c’est cette réflexion que le musée BELvue et la Fondation Roi Baudouin proposent d’explorer dans une exposition gratuite et inédite qui s’ouvrira mercredi à Bruxelles jusqu’au 4 janvier.

Luxe, production en série et modernité: dans “ART DÉCO. Le style d’une société en pleine mutation”, le public navigue entre ces trois aspects, déclinés en autant de salles. Chacune est habillée de photos grand format replaçant les sculptures, carreaux de carrelage et autres couvertures de livre dans les bâtiments érigés à cette époque. Après la contemplation, le couloir qui relie ces espaces interroge sur des enjeux sociétaux à la saveur actuelle.

Tout commence avec l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de Paris qui, en 1925, donnera son nom à ce nouveau style. L’Art Déco se destine d’abord aux élites en quête de raffinement. En filigranes s’inscrit aussi la question de l’émancipation des femmes, qui ont accédé au marché du travail et revendiquent ces acquis après la Première Guerre mondiale. Des nouvelles libertés qui se reflétèrent dans l’art. Miroir de la mondialisation, les expositions universelles questionnent également sur les enjeux de la (dé)localisation de l’industrie. Des innovations techniques permettent en effet de produire massivement des meubles et objets de décoration, qui se retrouvent dans les intérieurs d’une classe moyenne naissante.

La deuxième salle s’ouvre ainsi sur un assemblage de carreaux de céramique aux fruits stylisés, aux formes géométriques et aux couleurs expressives, qui parent cuisines et salles de bain. La dernière salle s’intéresse au progrès et à la mobilité. Les années folles sont éprises de vitesse, qui se marque dans l’automobile et l’émergence des disciplines sportives.

Belga – Photo : Belga