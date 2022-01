Une année dans la seringue : septembre

BX1 vous propose une rétrospective de l’année politique. Mois par mois, ce qui nous a marqué en 2021 : la lutte contre la Covid19, l’économie au ralenti, la mobilité en transition et les débats houleux au sein de la classe politique…

À la rentrée de septembre, c’est une tendance à la stabilité qui est observée du côté des indicateurs de l’épidémie. Mais les chiffres nationaux cachent de fortes disparités régionales. Si les nombres d’hospitalisations et de contaminations sont à la baisse en Flandre, la rentrée entraîne une hausse légère des contaminations en Wallonie et la Région bruxelloise reste sur un plateau élevé. A la mi-septembre, 91,8 % des personnes de plus de 65 ans et 71,9 % de la population totale sont complètement vaccinées, même si les taux de vaccination diffèrent, eux aussi, d’une Région à l’autre.

Le ton général est donc à l‘insouciance au nord du pays. La Flandre qui figure parmi les régions les mieux vaccinés au monde, entend retrouver un maximum de libertés. “On ne peut pas demander aux Flamands de mettre leur vie en suspens parce qu’il y a un problème ailleurs“, indique Bart De Wever sur la chaine flamande VTM.

Le 17 septembre, un comité de concertation incite toutefois à la prudence et décide de réinstaurer le port du masque obligatoire dans les transports en commun, dans les hôpitaux ou lors de rassemblements de plus de 500 personnes (dans les faits, c’est un retour en arrière pour la Région flamande alors que Bruxelles avait maintenu le port du masque obligatoire dans toute une série de lieux). On annonce que les discothèques pourront rouvrir le 1er octobre et le monde politique débat de la fin de la phase fédérale de gestion de la pandémie.

Le comité de concertation définit également les contours du « Covid Safe Ticket » que les Régions sont chargées d’implémenter dans leur législation. Basé sur la preuve d’une vaccination complète, d’un test PCR négatif récent ou d’un certificat de rétablissement, il est présenté comme « une solution alternative appropriée à des mesures restrictives ou autres fermetures dans les villes et communes où la situation épidémiologique s’est sensiblement détériorée », explique le communiqué du premier ministre. Il est prévu de pouvoir l’utiliser à partir du 1er octobre pour tous les événements réunissant plus de 500 personnes en intérieur (750 en extérieur).

À Bruxelles, la communication des membres de la majorité bruxelloise est de nouveau dissonante. Alors que Rudi Vervoort est un fervent partisan du Covid Safe Ticket, son ministre de la Santé, Alain Maron, affirme le 8 septembre que la Région n’instaurera « le coronapass si et seulement si la situation épidémiologique se détériore sérieusement. » Le 9 septembre, le principe du CST est toutefois approuvé par le gouvernement régional. Signe du malaise politique, le gouvernement n’organise pas de conférence de presse et les ministres refusent toutes les demandes d’interview des médias qui attendent à la sortie de la réunion.

Le 16, les modalités d’applications sont précisées : le CST sera exigé à Bruxelles à partir de 16 ans dans les discothèques, les restaurants et cafés à l’exception des terrasses, dans les centres de fitness et les salles de sport et pour tous les événements ou congrès réunissant plus de 50 personnes. Prévu pour le 1er octobre, son entrée en vigueur devra être repoussée de 15 jours pour tenir compte de l’avis du conseil d’Etat et de l’Autorité de Protection des Données, « un amateurisme coupable » dira Céline Fremault (CDH) tandis que les libéraux bruxellois parlent de chaos.

Alain Maron doit en outre affronter de nombreuses critiques émanant de ses propres partenaires de majorité sur son manque d’implication dans la campagne de vaccination. L’objectif de 16 000 injections par semaine ne sera jamais atteint.

Dans le reste de l’actualité, on retiendra que le 6 septembre, l’acteur français Jean-Paul Belmondo s’éteint à l’âge de 88 ans. Il sera rejoint le 18 par le poète wallon Julos Beaucarne.

Le 8 septembre, les partis monarchistes sortent vainqueurs des élections législatives marocaines, au détriment du parti islamiste PJD.

Le 19, le parti “Russie Unie” de Vladimir Poutine remporte la majorité absolue lors des élections en Russie. Le scrutin est précédé d’une intense répression des partisans de l’opposant Alexeï Navalny.

Le même jour, le volcan de La Palma entre en éruption aux îles Canaries.

En Allemagne, les élections fédérales du 26 septembre sont remportées par le parti social-démocrate d’Olaf Scholz, qui deviendra chancelier quelques mois plus tard.

Le 28, en Équateur, l’émeute de la prison de Guayaquil fait 118 morts.

Le 29, c’est pour la première fois une femme, Najla Bouden, qui est nommée cheffe de gouvernement en Tunisie.

Enfin sur le plan sportif, Daniil Medvedev remporte l’US Open de Tennis.

Fabrice Grosfilley