Une année dans la seringue : août

BX1 vous propose une rétrospective de l’année politique. Mois par mois, ce qui nous a marqué en 2021 : la lutte contre la Covid19, l’économie au ralenti, la mobilité en transition et les débats houleux au sein de la classe politique…

En matière de crise sanitaire, Bruxelles n’avance pas au même rythme que les autres Régions. A la fin de l’été, cette évidence amène la majorité bruxelloise à maintenir des mesures de restrictions que la Wallonie et la Flandre s’autorisent à lever. Ainsi, lors d’un comité de concertation qui se tient le 20 août, il est décidé d’autoriser les évènements sans restriction ni masques jusqu’à 200 personnes en intérieur et 400 personnes en extérieur (il faut un CST au-delà de ces jauges), les buffets et les danses sont de nouveaux autorisés dans les fêtes privées.

Vu la situation épidémiologique et vaccinale en Région de Bruxelles-Capital particulièrement exposée aux retours de voyages et à la propagation du variant Delta, le gouvernement bruxellois décide toutefois de maintenir l’obligation du port du masque et de la distanciation sociale en intérieur, de prolonger les mesures de restriction dans l’Horeca (distance d’1m50 entre deux tables, maximum de 8 convives par table) et fermeture des magasins de nuit, des bars et restaurants et de tous les évènements à 1 heure du matin.

Sur le terrain de la vaccination, Bruxelles continue de vacciner moins vite que les autres Régions. Une commission de la santé est convoquée le 27 août au Parlement bruxellois pour entendre le ministre régional de la Santé, Alain Maron (Ecolo). « Votre stratégie est aujourd’hui en échec“, lance la députée de l’opposition, Céline Fremault (cdH). “Nous avons une ville qui va rentrer dans une quatrième vague de restriction et nous ne pouvons pas le permettre,» estime de son côté David Leisterh (MR).

Le 30 août, une opération de vaccination est lancée à l’entrée de grands commerces bruxellois (Ikea, Primark, Carrefour, Action). La Cocom annonce également qu’il sera bientôt possible de se faire vacciner en pharmacie.

Dans une interview à BX1, le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS), annonce fin août que le projet de taxation automobile au kilomètre “Smartmove” ne verra probablement pas le jour pendant cette législature.

Et à l’international

Alors que Joe Biden a confirmé le retrait des troupes américaines d’Afghanistan pour la fin du mois, les Talibans prennent peu à peu le contrôle de toutes les grandes villes du pays et entrent à Kaboul le 15 août. Les Etats-Unis prennent le contrôle de l’aéroport et organise les opérations d’évacuation des ressortissants occidentaux et des opposants aux Talibans. La Belgique met sur pied une opération « Red Kite » qui permet de rapatrier 1400 personnes. Deux C130, un airbus et 250 militaires ont été mobilisés. Les derniers soldats américains quittent Kaboul le 30.

Le 1er août, un tremblement de terre frappe Haïti et fait un millier de victimes.

Le 18, au Burkina Faso, au moins 47 personnes ont trouvé la mort lorsqu’un convoi de militaires et de civils a été pris pour cible par des hommes armés dans le nord du pays. 58 terroristes ont également été tués. Le 19, au Mali, onze soldats maliens sont tués et dix autres blessés au cours d’une embuscade imputée aux jihadistes dans le centre du pays.

Le mois est aussi très sportif. A Paris, le Tour de France cycliste est remporté par Tadej Pogačar pour la deuxième année consécutive. Les coureurs belges empochent 5 victoires d’étapes dont 3 pour le seul Wout Van Aert.

Le même Wout Van Aert brille également aux Jeux Olympiques, mais rate l’or et se contente de la médaille d’argent. La Belgique ramène en tout 7 médailles de Tokyo. L’or pour l’équipe de hockey, pour Nina Derwael aux barres asymétriques et pour Nafissatou Thiam à l’heptathlon (dont c’est le deuxième sacre consécutif). L’argent donc pour Wout Van Aert et le bronze pour Bashir Abdi au marathon, pour l’équipe féminine de gymnastique et pour le saut d’obstacle par équipe en équitation. La Belgique se classe 29ᵉ nation au tableau final, le meilleur résultat depuis 1984.

Enfin le 20 août, les Tuniques bleues disent adieu à leur scénariste avec le décès de Raoul Cauvin.

Fabrice Grosfilley