L’ancienne sénatrice Magdeleine Willame-Boonen est décédée

Magdeleine Willame-Boonen est décédée à l’âge de 80 ans.

Née à Ixelles en 1940, Magdeleine Willame-Boonen était membre du CDH. Durant sa carrière politique, elle a été sénatrice et présidente du groupe PSC de Bruxelles. Elle a également été conseillère communale à Woluwe-Saint-Pierre et présidente du Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB).

Sur Twitter, le président du CDH Maxime Prévot se dit “très peiné” par son décès. Il souligne également son combat pour l’égalité homme-femme. “Ses éclats de voix et de rire nous manqueront. Mes pensées vont à sa famille qu’elle aimait tant. Une grande dame vient de nous quitter“, poursuit-il.



De son côté, la vice-présidente du parti et cheffe de file CDH à Bruxelles Céline Fremault lui a également rendu un bel hommage sur sa page Facebook.

“Magdeleine, tu as été ma mère de cœur depuis 30 ans. Chaque échange n’était que bonheur, rires et impertinence. Tu vas immensément me manquer mais c’est le propre des grandes personnalités qui s’en vont à un moment de nos vies. Et je garderai toujours en moi le son de ta voix si particulière, les chuchotements à l’oreille et ton affection gigantesque qui m’a fait grandir au fil de ma vie politique et personnelle.”

Joëlle Milquet définit pour sa part Magdeleine Willame-Boonen comme étant une “magnifique maman et épouse, collègue appréciée, féministe, femme courageuse et cultivée“.

