L’ancienne caserne d’Ixelles franchit de nouvelles étapes dans sa reconversion

Les travaux de l’ancienne caserne d’Ixelles continuent et franchissent de nouvelles étapes importantes.

La reconversion du site de l’ancienne caserne Fritz Toussaint d’Ixelles se poursuit. Ce lieu, qui a porté le nom de SeeU durant près de 4 ans, se transforme en un nouveau quartier multifonctionnel nommé Usquare.brussels. “La transformation de l’ancienne caserne Fritz Toussaint, à Ixelles, en un quartier ouvert, mixte et multifonctionnel, a franchi plusieurs étapes importantes ces dernières semaines. Des étapes qui concernent notamment le bâtiment le plus emblématique du site et ses espaces publics“, a annoncé Rudi Vervoort, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale.

La Société d’Aménagement Urbain (SAU) a d’ores et déjà franchit de nouvelles étapes, notamment celle de la rénovation de l’ancien Manège de la caserne. Ces 1600m² deviendront une halle axée sur l’alimentation durable. Les travaux devraient se terminer en automne 2023, la SAU lancera alors un marché pour trouver son futur exploitant. Le SAU voit ce lieu comme “un des éléments phares de Usquare.brussels et un équipement partagé très utile pour les habitants des quartiers voisins“.

Le projet Usquare.brussels prévoit, d’ici à 2028, la construction de logements publics, sociaux et moyens, mais aussi de 480 kots étudiants à tarification sociale. Pour cela, la SAU compte rénover et adapter tous les impétrants (eau, gaz, électricité, télécoms, égouts). Un réseau de chaleur en sous-sol sera créé, alimenté par la réalisation de champs géothermiques profonds. Ces travaux devraient être terminés au printemps 2023.

Ces logements universitaires se trouveront aux abords du nouveau pôle universitaire commun à l’ULB et la VUB. Débutés en janvier, les travaux des six bâtiments situés à front du boulevard Général Jacques avancent à grand pas, annonce la SAU.

Les anciens locaux préfabriqués seront déconstruits dans quelques semaines, une fois que les travaux de désamiantage seront achevés par Beliris.

Le QG de Usquare.Brussels comme activité transitoire

D’ici là, le site devrait conserver une certaine dynamique grâce au “QG de Usquare.Brussels”: “La SAU a lancé fin mai un marché public pour désigner un prestataire chargé d’organiser l’accueil, en nombre réduit, d’activités transitoires (créatives, culturelles, sociales…) et d’entretenir les liens créés ces dernières années avec les riverains de l’ancienne caserne et plus largement avec les Bruxellois, par exemple avec des visites des chantiers“, explique Gilles Delforge.

Concrètement, l’organisation Pali Pali se chargera d’animer une communauté d’une trentaine d’occupants, d’organiser des activités d’accompagnement des chantiers pour les riverains et les Bruxellois. Le QG de Usquare.Brussels sera un espace dédié à l’alimentation durable, à des événements et des ateliers. Un week-end inaugural est prévu le 11, 12 et 13 novembre.

M.D. – Photo – sau-msi.brussels (DPMN Digital)