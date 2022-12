L’ancien siège de Glaverbel, à Boitsfort, désormais inscrit sur la liste de sauvegarde du patrimoine

Le bâtiment, à l’architecture emblématique, date des années soixante.

Sa façade est bien connue, le long de la chaussée de La Hulpe, à Watermael-Boitsfort : l’ancien siège de Glaverbel, et son architecture arrondie, a été inscrit sur la liste de sauvegarde, indique ce mardi Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État bruxellois en charge du Patrimoine. Sa façade est ainsi définitivement protégée, ainsi que les abords du bâtiments, classés comme site.

L’inscription sur la liste de sauvegarde a lieu a la demande des propriétaires, et sur proposition de Pascal Smet au gouvernement bruxellois. “Voilà bien un bâtiment iconique et exemplatif du talent déployé dans les années soixante lors de la conception de nouveaux immeubles. C’est un lieu unique, qui a déjà subi d’importantes rénovations durant les années nonante, mais qui doit être protégé et préservé“, note Pascal Smet, “En l’inscrivant sur la liste de sauvegarde, nous permettons qu’il continue d’évoluer tout en préservant son caractère unique“.

La demande de classement de la façade a ainsi été introduite en mai 2021 par le propriétaire du bâtiment, avec un avis remis par la Commission Royale des Monuments et Sites en octobre de la même année. La procédure d’inscription avait été ouverte en avril dernier par le gouvernement régional, avant cette dernière décision en décembre.

Un bâtiment en forme de couronne

Le bâtiment, construit pour la société Glaverbel qui réunissait alors les deux leaders de la production de produits verriers en Belgique, a été élaboré par quatre architectes de renom : Renaat Braem, André Jacqmain, Victor Mulpas et Pierre Guillissen.

“Le bâtiment se développe sous la forme d’une couronne et s’implante sur un site arboré de 3,25 hectares. La forme choisie découle d’une analyse précise des besoins de Glaverbel ainsi que l’environnement, et non d’une recherche d’originalité : la forme de couronne respecte les plantations du parc dans lequel elle s’implante et s’adapte à la forme du terrain“, relate également le cabinet du secrétaire d’Etat.

ArBr – Photo : monument.heritage.brussels