Bruxelles dévoilera ses trésors néoclassiques du 28 septembre au 6 octobre

La 3e édition de la Brussels Biennale Neoclassic (BBN) se tiendra du 28 septembre au 6 octobre prochain, annonce vendredi son organisateur. Cet événement mettra à l’honneur les trésors architecturaux néoclassiques qui ont façonné le visage de la capitale du milieu du 18e au début du 20e siècle.

Organisé par Explore.Brussels, cet événement bisannuel s’étalera sur deux week-ends. Le premier week-end, les 28 et 29 septembre, sera dédié à l’exploration du néoclassicisme dans le centre de Bruxelles (Pentagone et Extension Sud) ainsi que dans les communes d’Uccle, Forest, Ixelles et Watermael-Boitsfort. Le week-end suivant, les 5 et 6 octobre, la découverte se poursuivra dans le centre de Bruxelles (Pentagone et Extension Est) et s’étendra aux communes de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode.

Au programme: visites guidées de lieux emblématiques, dont certains seront ouverts pour la première fois au public, parcours thématiques à pied ou à vélo, conférences et activités adaptées aux familles et aux personnes en situation de handicap.

Au total, 22 sites, hôtels de maître, châteaux, palais, théâtres ou encore musées, révéleront les secrets du néoclassicisme, ce style architectural “majeur et pourtant mésestimé de l’histoire de l’architecture bruxelloise”, explique Explore.Brussels. Les curieux pourront notamment découvrir la chancellerie de l’Ambassade d’Espagne, l’ancien bureau des Ouvrages de la Cour (aujourd’hui Fondation Roi Baudouin) ou encore le château Bischoffsheim (The International School of Brussels). Le Théâtre de la Monnaie, le Théâtre du Parc, le Musée Charlier, l’École Royale militaire, les palais de la Nation ou de Charles de Lorraine se dévoileront également sous un nouveau jour, éclairé par des guides spécialisés.

