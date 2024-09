Lancement du 13e Eat Festival ce jeudi à la Gare Maritime

Pour sa 13e édition, Eat Festival propose de jeudi à dimanche, des menus trois et cinq services. Une formule qui n’est pas sans rappeler celle adoptée au lendemain de la crise du Covid, en septembre 2021, qui s’était déroulée pour la première fois à la Gare Maritime de Tour & Taxis.

Restaurateurs, pâtissiers et fromagers bruxellois ainsi que vignerons et brasseurs ont ainsi pour ambition de faire découvrir leur art et leur savoir-faire. Chaque jour, deux équipes de chefs, pâtissiers et fromagers bruxellois proposent des menus trois et cinq services (respectivement 40 et 60 euros en prévente), avec les accords vins et bières. Derrière les fourneaux, on retrouvera notamment Ugo Federico (Racines), Bogdan Streinu (Le Rossini), Pavan Bajwa (Bombay BBQ), Lyla Bangels (Titulus), Jordan Joubert (Klok) ou encore Simona El-Harar (Kitchen 151), ainsi que des pâtissiers de renom tels que Nikolas Koulepis, Anaïs Gaudemer (Cokoa) et Olivier Kasiers (Ginkgo).

Ce rendez-vous gastronomique phare de la capitale est également l’occasion pour les visiteurs de participer à des ateliers, des dégustations, des démonstrations culinaires et de découvrir un marché de producteurs 100% bruxellois.

Le concours officiel du Premier fromager de Belgique aura par ailleurs lieu dimanche tandis que la 5e édition du concours de la meilleure croquette aux crevettes est programmé samedi à partir de midi. Dix-sept candidats s’affronteront pour sortir la petite reine bruxelloise la plus croustillante, la plus gouteuse et la plus qualitative. L’enjeu? Détrôner les deux tenants du titre que sont Cédric Mosbeux (Fernand Obb) et Yves Ducobu (Brasseries Georges) qui ont remporté le premier prix à deux reprises chacun.

Depuis sa création, l’événement organisé par Visit.brussels et les Vins de Bordeaux, a pour habitude de faire découvrir la scène culinaire bruxelloise sous forme de stands à ses visiteurs. La formule menus est donc proposée pour la deuxième fois dans l’histoire du festival.

Belga