L’AfricaMuseum de Tervuren accueille un événement sur la recherche de provenance de ses collections

L’AfricaMuseum de Tervuren a accueilli samedi un événement consacré à la recherche de provenance de ses collections.

Cet événement s’inscrivait dans le cadre du projet PROCHE du musée, qui, en collaboration notamment avec l’Institut des Musées Nationaux du Congo (IMNC), vise à déterminer comment les oeuvres et objets sont arrivés à Tervuren. Plus de 83.000 objets ont ainsi été identifiés ces dernières années comme provenant du Congo ou d’Afrique centrale.

Les recherches se concentrent principalement sur les personnes impliquées dans l’acquisition des objets, afin de reconstituer leur parcours jusqu’en Belgique avec la plus grande précision possible. Elles cherchent notamment à déterminer si les acquéreurs étaient des soldats, des scientifiques, des missionnaires, des administrateurs coloniaux ou des marchands d’art, et quel rôle ils ont joué dans le processus d’acquisition. De nombreuses entreprises et congrégations religieuses semblent également avoir été impliquées.

Ces recherches ont permis d’identifier quelque 2.300 noms de personnes ou d’institutions liées aux plus de 80.000 objets en question. La majorité d’entre elles, autour de 1.000, sont associées à un seul objet. D’autres sont liés à plusieurs objets, voire des dizaines, tandis que 123 personnes sont reliées à des ensembles de cent à mille objets, et dix-huit personnes à plus de mille objets.

Belga