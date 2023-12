L’activité économique bruxelloise retrouve son niveau d’avant crise ukrainienne

L’indexation des salaires et la baisse de l’inflation rétablissent le pouvoir d’achat et la confiance des consommateurs en Région bruxelloise, ressort-il jeudi du baromètre conjoncturel de l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse de perspective.brussels (IBSA). La reprise de la production des entreprises non financières porte la Région juste au-dessus des niveaux d’avant la crise ukrainienne.

Au terme du premier semestre, la production a ainsi progressé d’environ 0,6% par rapport à l’année précédente, précise l’IBSA. Les investissements des entreprises bruxelloises ont quant à eux bondi de 23,3% sur une base annuelle au cours du premier semestre de l’année.

Dans le détail, le secteur des “services aux personnes” (sports, loisirs, hôtellerie et restauration, etc.) enregistre une croissance de 10% en glissement annuel. Sur la même lancée, les secteurs de l’hébergement et de la restauration ont connu un net regain d’activité par rapport au premier semestre 2022, avec des croissances de 15 et 50% respectivement.

La situation reste en revanche délicate dans la construction et de nombreuses branches d’activité industrielles. “Sur une année, l’activité a baissé de 6% dans la construction. Au sein de l’industrie, les secteurs chimique, pharmaceutique et alimentaire subissent une nette contraction de leur activité: -20%, -7% et -6% respectivement”, illustre le baromètre.

Dans ce contexte global de reprise économique, l’emploi salarié a augmenté à Bruxelles même si l’on note un ralentissement vers la fin du trimestre. “Le secteur marchand bruxellois a retrouvé son niveau d’avant la crise ukrainienne à la fin du premier semestre 2023”, commente l’IBSA. “Dans le même temps, des défis subsistent. L’inflation recule, mais les taux d’intérêt resteront élevés pendant un certain temps, ce qui va accroître le coût des crédits et pourrait peser sur l’activité dans les secteurs sensibles aux taux d’intérêt (comme la construction).”

Avec Belga – Photo : Belga/Jasper Jacobs