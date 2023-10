La VUB développe des matériaux écologiques en remplacement du béton

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) est chargée de trouver des matériaux écologiques en remplacement du béton dans le cadre d’un projet européen de grande ampleur, annonce-t-elle mardi.

Le projet Reconstruct, financé par l’Union européenne (UE), est porté par 16 partenaires européens. Les départements bruxellois “Ingénieur-Architecte”, “Mécanique des matériaux et des constructions” et “Chimie Physique” sondent spécifiquement les ingrédients écologiques du béton. “Les deux matériaux qui contribuent le plus à l’empreinte carbone du béton sont le ciment et l’acier de renforcement“, déclare le professeur de la VUB, Hubert Rahier. Ceux-ci pourraient, à terme, être remplacés par des produits recyclés, par exemple.

Pour retirer le ciment du processus de production, l’équipe de la VUB développe un béton innovant sur la base de l’alcali-réaction du ciment. Ce procédé épargne jusqu’à 80% des émissions de CO2. “La production” de ce ciment innovant “contribue en plus à l’économie circulaire parce qu’il contient de grandes quantités de sous-produits industriels“, explique Hubert Rahier.

Les participants au projet Reconstruct veulent aussi revoir la méthode de construction. La façon avec laquelle le béton est déversé complique sa réaffectation lors de la démolition. “Couler du béton rend inutilement difficile le démantèlement de la structure pour réutilisation“, affirme l’un des chercheurs, Jeroen Poppe. C’est pourquoi ce dernier espère une évolution vers davantage d’éléments préfabriqués et de constructions à sec plus standardisés. “Plus les éléments sont génériques, plus ils sont faciles à être réutilisés dans un autre contexte“, détaille-t-il.

Belga – Photo : Belga / Benoit Doppagne