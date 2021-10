La Ville de Bruxelles présente son”plan d’action Aînés”

La Ville de Bruxelles et le CPAS souhaitent briser l’isolement des seniors avec leur plan d’action présenté ce lundi.

Ce plan d’action présente six grands points: la sécurité, rupture de l’isolement, santé, aide sociale, logement, mobilité. De nombreuses actions sont mises en œuvre avec les Maisons de Quartier pour favoriser l’intégration et l’épanouissement des plus de 65 ans. Par exemple, le développement d’un réseau d’entraide entre les habitants du quartier pour rendre visite aux personnes isolées. Certaines activités comme des repas entre voisins ou des excursions sont déjà existantes. Mais l’objectif de ce plan d’action vise à augmenter ces initiatives pour que les seniors participent plus à la vie culturelle et sociale de leur quartier.

C.Pa – image Belga