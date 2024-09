La Ville de Bruxelles ouvre un géoportail détaillé des services disponibles à proximité

La Ville de Bruxelles dispose depuis lundi d’un géoportail offrant aux citoyens un accès aisé et la disponibilité d’une panoplie de services à leur proximité immédiate ainsi que des projets dans leur périmètre rapproché.

La construction de cet outil numérique a pris six ans. Selon le collège des bourgmestre et échevins, elle s’inscrit dans le prolongement naturel du concept de “Ville à 10 minutes” mis en oeuvre depuis 2018 dans le but de veiller à offrir l’éventail de services publics à tout un chacun, près de chez lui.

Le géoportail permet aux citoyens et aux citoyennes de visualiser la disponibilité de ces services dans l’ensemble des quartiers de la Ville. Il suffit d’y encoder l’adresse de l’endroit où l’on se trouve pour en avoir un aperçu précis. Selon le même processus de localisation, le portail donne aussi une vue détaillée des principaux développements urbains en cours ou programmés, ainsi que de l’évolution de leur état d’avancement.

Le temps d’accès pour certains équipements a été adapté de manière à se conformer au mieux à la réalité d’usage. Il table ainsi sur une accessibilité à “5 minutes” pour les bulles à verre, les composts collectifs, les micros espaces verts, les arrêts de transports en commun et les boxes à vélo et à “20 minutes” pour les grands équipements tels que les espaces verts macro (3ha), les écoles secondaires, les résidences-seniors, les bureaux d’accueil, les piscines et enfin, les hôpitaux.

L’outil s’est également appuyé sur une collecte des données au-delà du territoire de la Ville pour tenir compte de l’offre disponible sur celui des communes voisines. Il est appelé à évoluer avec le temps au gré des mises à jour. Pour le moment, ce nouveau service est accessible sur ordinateur. Il le sera sur application mobile dans les prochaines semaines.

L’application relative “aux projets urbains” vise à informer tout un chacun et à permettre de suivre en toute transparence, l’état d’avancement des plus grands projets de développement urbain sur lesquels la Ville travaille et qui impacteront la vie de quartier. Dans cette application, on retrouve les périmètres représentant les prochains grands projets à venir et les détails de chaque projet.

Un outil de filtre permet d’affiner les recherches par quartier, par thème et sous-thème ou encore par statut du projet (étude en cours, demande de permis, phase de chantier, inauguration, etc.). Chaque projet réalisé demeurera accessible durant un an. La mise au point de cet outil a mobilisé tous les départements de la Ville. Le géoportail suscite l’intérêt d’autres communes bruxelloises ainsi que de la Région.

Belga