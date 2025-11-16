La Ville de Bruxelles installe 81 paniers pour collecter les feuilles mortes

Ces points de collecte sont situés dans les zones où les accumulations sont les plus fréquentes.

La Ville de Bruxelles a placé 81 paniers permettant aux habitants d’y déposer gratuitement leurs feuilles mortes, sans sac vert. La Ville rappelle que chaque riverain doit maintenir son trottoir dégagé. En cas de manquement, une redevance de 25 € par mètre linéaire peut être imposée.

Les paniers sont vidés trois à quatre fois par semaine par le service Propreté, qui considère ce dispositif comme nécessaire.

