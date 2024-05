La Ville de Bruxelles dispose d’un nouveau Plan Communal de Développement Durable

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a adopté lundi soir un nouveau Plan Communal de Développement Durable (PCDD). Le précédent datait de 2004.

Selon l’échevine de l’Urbanisme, Anaïs Maes (Vooruit), ce plan stratégique vise à répondre aux défis urbains actuels et futurs de la Ville à l’horizon 2050. ​La version finale du PCDD a tenu compte des remarques formulées durant l’enquête publique. D’après Mme Maes, le document tient compte du caractère unique de chaque quartier de la Ville de Bruxelles. Le concept de “Ville à dix minutes” y est ancré, avec l’objectif de rendre les équipements essentiels à la vie urbaine accessibles à chaque Bruxellois en moins de dix minutes.

Le plan s’articule autour de sept ambitions couvrant un large éventail de sujets: lutte contre les îlots de chaleur, augmentation de la diversité en offres de logement, lutte contre l’inoccupation, protection et réaffectation intelligente des lieux de fête.

En outre, le plan identifie également sept zones d’intervention prioritaires réparties dans tous les quartiers de la ville. Il s’agit de zones stratégiques où plusieurs objectifs convergent et seront traités en priorité d’ici 2030.

On dénombre par ailleurs 46 objectifs stratégiques, 39 objectifs chiffrés et 146 actions. Le monitoring et le suivi des actions ont fait l’objet d’une attention particulière. Tous les services de la ville sont impliqués. Les habitants ont été consultés à plusieurs reprises dans l’élaboration de ce plan. Dans un premier temps, ils ont été interrogés sur la vie dans chaque quartier et sur les ambitions prioritaires à mettre en œuvre. La “Ville de proximité” et la “Ville qui respire” ont été présentées comme des ambitions clés.

Des promenades (virtuelles) ont ensuite été organisées dans chaque quartier avec des personnes clés issues de ces quartiers. Une enquête publique a été organisée à la fin de l’année dernière.

Belga