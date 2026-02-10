La Ville de Bruxelles adopte une motion visant à réaffirmer sa lutte contre le sans-abrisme

À l’initiative du groupe Ecolo-Groen et du conseiller communal Mourad Maimouni (Team Fouad Ahidar), la Ville de Bruxelles a approuvé lundi soir à l’unanimité une motion visant à réaffirmer son engagement dans la lutte contre le sans-abrisme. Cette décision fait suite à la décision du gouvernement fédéral de ne pas prolonger la subvention pour le plan froid et à une situation sur le terrain qui se détériore depuis des années.

Dans cette motion, la ville de Bruxelles s’engage à “garantir la continuité et la qualité des structures d’accueil existantes“, tant en hiver que pendant les “périodes critiques“. La Ville déclare également “encourager l’utilisation des bâtiments publics ou privés disponibles dans un cadre strictement défini lorsque cela répond à un besoin réel de logement accompagné“.

La motion a été approuvée à l’unanimité, mais seulement après de longues délibérations entre les différents groupes politiques. Le collège avait décidé de déposer sa propre motion, dans laquelle un passage de la motion Ecolo-Groen concernant l’examen de la réquisition de bâtiments fédéraux ou privés était remplacé par “encourager l’utilisation temporaire de bâtiments publics ou privés disponibles dans un cadre strictement encadré et volontaire“. Le PVDA-PTB souhaitait également déposer ses propres amendements.

►Lire aussi | Vooruit tire la sonnette d’alarme face au sans-abrisme à Bruxelles

Après délibération, le conseil municipal a été suspendu pendant cinq minutes afin de procéder au vote. Le MR-Open VLD n’a pas souhaité voter en faveur des amendements du PVDA-PTB, à la suite de quoi le président du conseil communal a décidé de soumettre séparément au vote du conseil communal la motion du collège, “enrichie” des deux amendements d’Ecolo-Groen. La motion a ensuite été adoptée à l’unanimité.

Avec Belga – Photo : BX1