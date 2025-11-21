Passer la navigation
La Ville de Bruxelles a réalisé plus de 1000 actions de dératisation depuis le début d’année

La Ville de Bruxelles innove dans sa lutte contre les rats et utilise désormais aussi des pièges à rats “intelligents”. Trois de ces pièges sont déjà en service.

Il s’agit de boîtes sur lesquelles sont disposées des céréales qui attirent les nuisibles. Les rats grimpent sur la boîte et, une fois arrivés aux céréales, tombent dans la boîte, dans un liquide dans lequel ils se noient. “Nous avons ainsi pu capturer, entre autres, 25 rats lors d’une opération au Square de l’Atomium et 34 rats dans la Cité Modèle“, explique l’échevin de la Propreté publique, Anas Ben Abdelmoumen (PS).

Empêcher la reproduction

Les trois pièges intelligents sont installés dans des zones particulièrement touchées par une importante prolifération de rats. En capturant également de gros rats, ceux-ci ne peuvent plus se reproduire et les autres rats prennent conscience du danger, les incitant ainsi à regagner leur habitat naturel.

Au total, le service de Désinfection de la Ville de Bruxelles a déjà réalisé 1135 actions de dératisation depuis le début de l’année. 43,3 % des interventions ont eu lieu dans des logements, 41,7 % dans l’espace public et 15 % dans des bâtiments publics.

