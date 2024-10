La Team Fouad Ahidar obtient des sièges dans cinq communes : “On espère décrocher des échevinats”

Comme aux élections de juin, la Team Fouad Ahidar a réussi son pari.

La formation politique prend des sièges dans désormais cinq communes bruxelloises : 7 sièges à Molenbeek et d’Anderlecht, 5 sièges du côté de Jette, 4 sièges à Schaerbeek et à la Ville de Bruxelles. “On ne peut pas espérer mieux quand on lance un nouveau mouvement”, explique Fouad Ahidar au micro de BX1. “C’est un très bon premier résultat. La campagne n’a pas été facile. Nous avons beaucoup été dénigrés et aujourd’hui, la population nous a quand même fait confiance. On espère décrocher des échevinats”.

Pour autant, la formation politique est-elle prête à monter dans des majorités ? “On espère rentrer dans une majorité à la Ville de Bruxelles. On essaye aussi de voir sur Anderlecht. À Molenbeek, on est en train de discuter sérieusement. Il y a plusieurs possibilités”, détaille-t-il encore.

Foud Ahidar est quant à lui tête de liste à Jette. Il a réalisé le score le plus important de la commune avec plus de 2200 voix de préférence. “Je suis très actif sur Jette, et j’ai effectivement fait un meilleur score que la Bourgmestre (NDLR : Claire Vandevivere). C’est un magnifique cadeau, le jour de mon anniversaire” se targue-t-il.

