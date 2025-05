Un concert caritatif organisé à Bozar pour soutenir les victimes du conflit dans l’est de la RDC

Des artistes congolais et de la diaspora se réuniront le 9 mai prochain à Bozar (Bruxelles) pour un concert caritatif en soutien aux populations de l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), en proie à une crise humanitaire aggravée par un regain de violences.

L’événement, intitulé “All Voices United for the East”, est organisé par Congolisation/Skinfama, en collaboration avec Bozar et plusieurs partenaires. Parmi les artistes attendus figurent Baloji, Jeny BSG, Camille Yembe, Reinel Bakole, Laryssa Kim, Julie Lombé, Pie Tshibanda, Adamo Ekula, Ange Dialot Nawasadio, Ben Kamuntu, Bleuroise et Fredy Massamba. Les fonds collectés lors de la soirée, ainsi que les dons directs possibles, seront répartis entre trois organisations actives sur le terrain: la Coalition Basandja, Goma Actif et la Fondation Panzi. L’est de la RDC, riche en ressources naturelles, est en proie à des conflits depuis trente ans.

La crise s’est intensifiée ces derniers mois avec la prise des grandes villes de Goma et Bukavu par le groupe armé M23, soutenu par Kigali et son armée.

Belga