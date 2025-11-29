La Team Fouad Ahidar demandera le retrait de la crèche de la Grand-Place

La controverse autour de la crèche de la Grand-Place continue d’alimenter le débat politique bruxellois. La Team Fouad Ahidar (TFA) compte interpeller la Ville ce lundi soir lors du conseil communal pour demander le retrait de l’installation textile présentée vendredi.

Le conseiller communal Mourad Maimouni portera cette demande au nom du parti. La TFA plaide pour un retour à une crèche traditionnelle, estimant que Noël reste une fête marquée par une dimension culturelle et religieuse importante dans le patrimoine belge.

Le mouvement souligne toutefois vouloir éviter la confrontation directe et appelle à un dialogue apaisé avec la Ville. Son objectif : parvenir à “un équilibre entre inclusivité et respect des traditions”.

Rédaction – Photo : Facebook Mourad Maimouni