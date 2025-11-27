La STIB renforce sa lutte contre le harcèlement sur son réseau

La STIB lance une campagne contre le harcèlement sexiste et sexuel dans les transports bruxellois, avec une page dédiée sur son site, une brochure pour les voyageurs et des formations pour le personnel.

L’objectif : sensibiliser victimes et témoins, faciliter le signalement et donner aux agents les outils pour accueillir et assister les personnes concernées. Des affiches et un code QR renvoyant vers le site ont été déployés dans tous les véhicules, et des brochures sont distribuées dans les stations Gare Centrale et De Brouckère.

“Le harcèlement et le sexisme laissent des traces que les victimes portent toute leur vie. C’est pourquoi cette campagne est si importante. Elle informe chacune et chacun sur la manière dont ils peuvent réagir et donne au personnel de la STIB les outils nécessaires pour accueillir les victimes avec bienveillance”, indique Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la mobilité.

Cette initiative complète les mesures de sécurité existantes, comme la vidéosurveillance et le renforcement des équipes de sécurité, pour garantir des transports publics sûrs et respectueux.

