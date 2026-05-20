Koekelberg se réjouit de la réouverture partielle des accès à l’avenue Broustin mais déplore l’absence de concertation

La bourgmestre de Koekelberg, Olivia P’tito (PS), s’est réjouie mardi de la réouverture partielle des accès à l’avenue Broustin. L’élue locale a toutefois déploré l’absence de concertation avec sa commune lors des différentes enquêtes publiques.

“Je me réjouis que les accès à l’avenue Broustin soient au moins partiellement rouverts, que les blocs de béton qui donnaient une impression de fermeture et de dégradation soient retirés, et qu’au final davantage de places de stationnement soient maintenues que ce qui était initialement prévu“, a expliqué Olivia P’tito.

L’édile déplore toutefois que Koekelberg n’ait jamais été officiellement associée aux enquêtes publiques ni aux plans de réaménagement, “malgré les demandes répétées” de la commune. “La situation de la circulation sur l’avenue Broustin a en effet un impact direct sur le trafic et la vie socio-économique à Koekelberg. J’espère que des enseignements en seront tirés pour l’avenir“, poursuit-elle, ajoutant rester vigilante “quant au futur réaménagement, au plan de circulation, à l’accessibilité du quartier et à l’amélioration de la sécurité routière“.

► Reportage | Saga Broustin: les riverains soulagés par l’accord, “qu’ils enlèvent ces blocs de béton, il y en a marre”

Les communes de Jette et de Ganshoren, ainsi que Bruxelles Mobilité, ont conclu lundi un accord au sujet de l’avenue Broustin. Urban.brussels a délivré lundi un permis d’urbanisme pour le réaménagement de cet axe au nord-ouest de la capitale.

Le permis prévoit notamment l’aménagement de placettes urbaines, de deux nouveaux accès à l’avenue Broustin par les avenues de Jette et des Gloires nationales, ou encore d’un réaménagement de l’espace visant à éviter le trafic de transit. Les blocs de béton, qui incarnaient les tensions autour de ce dossier, seront prochainement enlevés.

► Lire aussi | Fin de la saga Broustin? Le gouvernement annonce un accord, un permis d’urbanisme a été délivré

Avec Belga