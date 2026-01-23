La Stib pourrait être impactée par la grève de la semaine prochaine

Des actions de grève seront menées en front commun sur l’ensemble des réseaux de la SNCB et du TEC du lundi 26 au vendredi 30 janvier. Un mouvement qui pourrait bien être suivi par la Stib.

Selon nos informations, les transports bruxellois pourraient être impactés, même si aucun préavis de grève en front commun n’a été officiellement déposée à ce stade.

La CGSP a toutefois lancé un appel à ses affiliés afin qu’ils participent à la manifestation de lundi, en soutien aux cheminots.

Des perturbations ne sont donc pas à exclure, sans que leur ampleur ne soit encore connue.

Les voyageurs sont invités à rester attentifs aux informations diffusées dans les prochains jours. Dès que la situation sera plus claire, des mises à jour seront communiquées via les canaux d’information aux voyageurs.

Belga