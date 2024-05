Alcool et drogue sont désormais interdits: la STIB met à jour ses règles de transport

Le texte approuvé par le gouvernement bruxellois clarifie certaines dispositions, en détaillant les comportements autorisés ou non sur le réseau. L’objectif est de renforcer la sécurité, et d’inviter à plus de convivialité entre les voyageurs. L’interdiction de consommation d’alcool et de drogue sur son réseau est désormais explicitement indiquée.

La finalité de cet arrêté est simple : clarifier ce qui est interdit pour les voyageurs et les sanctions encourues, pour renforcer le sentiment de sécurité sur le réseau. Ainsi, les interdictions sont à présent conditionnées de manière précise par des attitudes et des comportements définis. Le texte établit notamment des règles de civisme et de convivialité telles que l’interdiction de provoquer un trouble à l’ordre ou à la sécurité des personnes, par exemple en occupant plus d’une place de transport ou en bloquant les accès des entrées, sorties et escalators.Le texte détaille les objets qui par leur dimension, leur nature ou leur odeur peuvent blesser, salir ou exposer les voyageurs à un réel danger. Si le bagage d’un voyageur ou son sac à dos risque de blesser une autre personne, il doit le déposer à terre.