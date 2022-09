La Stib étend le réseau de distributeurs de billets

De nouveaux distributeurs d’argent liquide seront installés dans les stations de métro et prémétro au cours de l’automne. Au total, 30 stations de la STIB, dont six nouvelles seront équipées.

Les distributeurs de billets sont parfois devenus des objets très rares dans certains quartiers de la capitale. Pourtant, la Stib a décidé d’étendre son réseau avec l’installation de nouveaux automates.

Sur les 29 stations actuellement équipées, certaines vont voir les distributeurs disparaître. Étant donné la présence d’autres distributeurs à proximité ou leur faible taux d’utilisation, les distributeurs des stations Saint-Guidon, Heysel, Delta, Demey et Alma ne seront pas remplacés. Des distributeurs Bancontact seront par contre installés dans six nouvelles stations : Trône, Beekkant, Comte de Flandre, Anneessens, Étangs Noirs et dans la future station du métro 3 Liedts. Au total, 30 stations de métro et prémétro seront équipées d’un ou de plusieurs distributeurs de billets. Les stations Clemenceau, Ribaucourt, Gare de l’Ouest, Gare du Nord et Gare Centrale (après travaux) seront directement équipées de deux distributeurs.

Ces changements sont liés à la fin du marché qui liait la Stib. C’est Batopin qui a remporté le nouveau marché public. Les distributeurs seront installés dans le courant de l’automne.

V.Lh. – Photo: Belga