La SNCB déploie sa nouvelle offre tarifaire

La nouvelle offre tarifaire de la SNCB entre en vigueur ce mercredi.

Les principales nouveautés sont la tarification au kilomètre et la nouvelle carte avantage “Train+”, qui permettra a ses détenteurs de bénéficier d’une réduction de 40% sur leur ticket durant les heures creuses (embarquement avant 06h00, de 09h00 à 16h00 et après 18h00) ainsi que le week-end.

Les utilisateurs de la nouvelle carte, qui coûtera de 4 à 6 euros par mois et entre 32 et 48 euros par an, ne paieront jamais plus de 14 euros pour un aller simple. Des réductions supplémentaires pour les jeunes (-26 ans), seniors (à partir de 65 ans) et bénéficiaires d’une intervention majorée (BIM), qui ne paieront jamais plus de 5,50 euros l’aller simple.

Prix au kilomètre

Le prix de tous les tickets sera par ailleurs désormais calculé au kilomètre avec un plafond à 120 kilomètres (contre 150 actuellement). Cela entraînera une baisse tarifaire de 20% pour les très longs trajets et le prix maximum passera ainsi de 26 euros à 20,90 euros l’aller simple.

Pour les courtes distances, des pourcentages de réduction remplaceront les tarifs forfaitaires de l’ancien système. Parmi les changements, un nouveau tarif sera introduit pour les 26-64 ans, avec 30% de réduction. Le prix du ticket vélo oscillera, lui, entre trois euros pendant les heures creuses et le week-end, et cinq euros pendant les heures de pointe.

Le ticket Familles nombreuses disparaîtra également mais une nouvelle formule fera son apparition : les mini-groupes. Ce billet offrira un tarif réduit de 40 % pour les personnes voyageant en petit groupe (entre 4 et 14 personnes). La nouvelle grille tarifaire signera la fin de plusieurs produits de l’ancienne offre : le Youth Ticket, le Senior Ticket, ainsi que les Youth Multi, Local Multi et Standard Multi. Ceux-ci resteront néanmoins valables jusqu’à leur date d’expiration.

