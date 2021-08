La rénovation de la station de métro de la gare centrale finalement prévue en 2022

D’abord annoncé pour le courant de l’année 2020, le chantier de rénovation de la station de métro de la gare centrale ne démarrera finalement qu’en 2022, a confirmé la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) au député bruxellois David Weytsman (MR).

En juillet 2019, la STIB, Beliris et la Région bruxelloise avaient confirmé un protocole d’accord pour la rénovation complète de la station de métro de la gare Centrale. L’objectif était alors de démarrer ce chantier de rénovation d’ici septembre 2020. Le budget de ces travaux devrait s’élever à 20 millions d’euros, à charge de Beliris. Et en janvier 2020, la Stib répétait son espoir que ce chantier puisse démarrer dans le courant de l’année.

Finalement, face à la crise du Covid-19 notamment, les travaux n’ont pu démarrer l’an dernier, ni cette année. Le député bruxellois David Weytsman (MR) a interrogé la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) pour savoir où en était ce projet. La réponse de la ministre régionale a été révélée ce vendredi dans La Capitale.

Les travaux devraient normalement débuter en 2022 et concerneront la station de métro en tant que telle, mais aussi le plateau supérieur allant de la fin du tunnel piétonnier vers la gare ferroviaire jusqu’à la station. La rénovation devrait prendre six ans, en phases successives, afin d’éviter au maximum les perturbations pour les navetteurs. Les travaux en voirie ne dureront qu’un peu plus de trois ans, pour limiter l’impact des travaux en surface.

Ce chantier prévoit également la construction de nouveaux escaliers d’accès depuis les rues Ravenstein et Cardinal Mercier, le remplacement des ascenseurs depuis la voirie et l’installation de deux ascenseurs supplémentaires. Les escalators seront aussi remplacés et deux autres seront ajoutés, alors que les quais seront élargis. Enfin, des commerces, des distributeurs de banque et des toilettes publiques sont également prévus dans cet espace rénové.

Gr.I. – Photos : Stib