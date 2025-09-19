La rénovation de la façade avant du Palais de Justice de Bruxelles avance bien

Le chantier de restauration de la façade avant du Palais de Justice de Bruxelles ouvrira ses portes au grand public samedi dans le cadre de la Journée du Patrimoine, a annoncé la Régie des Bâtiments.

Les ministres de la Justice, Annelies Verlinden (CD&V), et de la Régie des Bâtiments, Vanessa Matz (Les Engagés), ont constaté vendredi le bon avancement des travaux.

Une partie des échafaudages installés sur la façade avant au début du chantier, en août 2023, a déjà pu être retirée. L’ensemble devrait disparaître au cours du premier semestre 2026. La menuiserie extérieure en bois de la façade avant, le péristyle et la cour d’honneur sont également restaurés durant cette première phase.

Le chantier passera ensuite à sa deuxième étape, avec la restauration des façades du socle sous la coupole, avant de s’attaquer aux autres façades du bâtiment. L’achèvement des travaux reste prévu pour 2035.

La restauration de la façade avant est particulièrement minutieuse: chaque pierre et chaque élément décoratif sont soigneusement nettoyés et, si nécessaire, réparés ou remplacés. Afin de conserver l’aspect d’origine, des pierres issues de carrières de Bourgogne (France) sont utilisées. “Les travaux progressent. La Justice, troisième pouvoir de notre pays, est une priorité. La Régie des Bâtiments doit réaliser des économies considérables, mais la Justice a reçu des moyens supplémentaires, dont une partie doit être consacrée à la rénovation des palais de justice, des tribunaux et des prisons. Nous trouverons donc les budgets nécessaires pour que le personnel judiciaire et les citoyens puissent accéder à des bâtiments dignes d’un État de droit”, a souligné Vanessa Matz, ministre de la Régie des Bâtiments.

Les visites organisées samedi à l’occasion des Journées du Patrimoine affichent complet. Plus de 1.000 personnes y sont attendues.

Belga

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Thomas Craps et Stéphanie Mira