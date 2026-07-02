La reine des échecs, Judit Polgár, à Bruxelles en septembre pour le Chess & Mates Festival

L’événement se déroulera au palais Charles de Lorraine et à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) le 5 septembre 2026.

Judit Polgár, considérée comme la meilleure joueuse d’échecs de tous les temps, sera présente à Bruxelles le 5 septembre prochain à l’occasion de la 4e édition du Chess & Mates Festival, annonce jeudi l’organisation.

Titulaire du titre de grand maître international depuis l’âge de 15 ans et 4 mois, Judit Polgár reste la seule femme à avoir intégré le top 10 mondial, où elle a atteint la 8e place. Elle a notamment battu Garry Kasparov, Anatoly Karpov et Viswanathan Anand.

Surnommée la “reine des échecs”, la championne hongroise ira à la rencontre de ses fans bruxellois et affrontera, lors d’une exhibition simultanée, les vainqueurs des différents tournois du festival ainsi que des invités de prestige.

Le programme prévoit aussi, en marge des tournois, des masterclasses animées par Judit Polgár et par Ivan Sokolov. Des séminaires et une compétition de jeunes talents européens sont également annoncés, de même que la participation de Daniel Dardha, espoir belge de classe internationale.

Rendre les échecs accessibles à tous

Chess & Mates s’est donné pour mission de permettre à chaque enfant en Belgique d’apprendre à jouer aux échecs. Fondée à Gand, l’organisation propose des cours dans les écoles, des stages d’initiation pour les enfants, des tournois ouverts au grand public et des événements réunissant amateurs et grands maîtres.

Un objectif que partage Judit Polgár. Depuis la fin de sa carrière sportive, elle met son prestige au service d’une cause qui lui tient à cœur : rendre les échecs accessibles à toutes et à tous, partout dans le monde. À travers sa fondation, elle milite pour l’intégration des échecs dans les systèmes éducatifs et pour l’égalité des chances dans le monde du jeu.

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