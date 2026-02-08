La R.EV Academy rassemble une centaine de jeunes coureurs pour la saison 2026

La saison cycliste 2026 de la Remco Evenepoel Brussels Cycling Academy a été présentée dimanche à Bruxelles, à l’occasion d’un événement réunissant les jeunes coureurs de l’Académie, leur encadrement et les partenaires du projet.

La structure poursuit son développement avec l’ambition affirmée de former, à terme, des talents capables d’atteindre le plus haut niveau international.

Directeur général de la structure, Patrick Evenepoel s’est montré confiant quant à l’avenir du projet. “Je suis certain qu’au moins un de ces jeunes sera présent aux championnats du monde de cyclisme à Bruxelles en 2030”, a-t-il déclaré. Le père de Remco Evenepoel rappelle que l’Académie entend conjuguer accessibilité, encadrement structuré et exigence sportive.

La R.EV Academy encadre actuellement une centaine de jeunes cyclistes âgés de 9 à 19 ans, qui s’entraînent chaque mercredi et dimanche. Les coureurs proviennent majoritairement de Bruxelles, mais aussi d’autres régions du pays. Un jeune Néerlandais figure également parmi les effectifs : Noël Goijert, devenu champion des Pays-Bas de cyclocross. L’Académie s’appuie sur un staff d’une quinzaine de personnes.

Le staff sportif a été renforcé récemment par l’arrivée d’un nom reconnu du cyclisme belge. Rik Verbrugghe, ancien vainqueur de la Flèche wallonne et de plusieurs étapes sur les grands tours, a rejoint l’encadrement. Il interviendra notamment dans la professionnalisation des équipes et sur le travail du contre-la-montre. “C’est Remco qui m’a demandé de rejoindre l’équipe. L’Académie s’est déjà professionnalisée, mais nous allons encore travailler sur des détails”, a-t-il expliqué.

La présentation s’est tenue au centre de tri Bruxelles X, où a également été officialisé un nouveau partenariat principal avec bpost, appelé à soutenir le développement futur de l’Académie.

