 Aller au contenu principal
BX1

La R.EV Academy rassemble une centaine de jeunes coureurs pour la saison 2026

La saison cycliste 2026 de la Remco Evenepoel Brussels Cycling Academy a été présentée dimanche à Bruxelles, à l’occasion d’un événement réunissant les jeunes coureurs de l’Académie, leur encadrement et les partenaires du projet.

La structure poursuit son développement avec l’ambition affirmée de former, à terme, des talents capables d’atteindre le plus haut niveau international.

Directeur général de la structure, Patrick Evenepoel s’est montré confiant quant à l’avenir du projet. “Je suis certain qu’au moins un de ces jeunes sera présent aux championnats du monde de cyclisme à Bruxelles en 2030”, a-t-il déclaré. Le père de Remco Evenepoel rappelle que l’Académie entend conjuguer accessibilité, encadrement structuré et exigence sportive.

La R.EV Academy encadre actuellement une centaine de jeunes cyclistes âgés de 9 à 19 ans, qui s’entraînent chaque mercredi et dimanche. Les coureurs proviennent majoritairement de Bruxelles, mais aussi d’autres régions du pays. Un jeune Néerlandais figure également parmi les effectifs : Noël Goijert, devenu champion des Pays-Bas de cyclocross. L’Académie s’appuie sur un staff d’une quinzaine de personnes.

Le staff sportif a été renforcé récemment par l’arrivée d’un nom reconnu du cyclisme belge. Rik Verbrugghe, ancien vainqueur de la Flèche wallonne et de plusieurs étapes sur les grands tours, a rejoint l’encadrement. Il interviendra notamment dans la professionnalisation des équipes et sur le travail du contre-la-montre. “C’est Remco qui m’a demandé de rejoindre l’équipe. L’Académie s’est déjà professionnalisée, mais nous allons encore travailler sur des détails”, a-t-il expliqué.

La présentation s’est tenue au centre de tri Bruxelles X, où a également été officialisé un nouveau partenariat principal avec bpost, appelé à soutenir le développement futur de l’Académie.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales