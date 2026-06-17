La quasi-totalité du pays en alerte jaune à la chaleur jusqu’à dimanche minuit

La quasi-totalité de la Belgique sera en alerte jaune à la chaleur de mercredi minuit à dimanche même heure, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans un communiqué. Seule la Côte fera exception : l’alerte jaune n’y sera émise que jeudi et vendredi.

Jeudi, les températures maximales atteindront ou dépasseront quelque peu 32°C sur plusieurs régions de plaine s’étendant du centre à l’est du pays. Vendredi, rebelote. Les maxima seront encore plus élevés avec des valeurs pouvant avoisiner 33 à 35°C en de nombreux endroits.

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Le week-end, le temps sera souvent ensoleillé avec la possibilité toutefois de l’un ou l’autre orage l’après-midi. Les maxima oscilleront entre 22 et 32°C samedi, et entre 25 et 32°C dimanche, premier jour de l’été.

Belga