La ponctualité des trains atteint 92,4% en janvier

Près de la moitié des retards (46,3%) étaient dus à la SNCB, chargée du matériel roulant et du personnel se trouvant dans les trains, ressort-il de l’analyse des causes de la non-ponctualité. 17,6% des retards étaient liés au manque de robustesse ferroviaire (un déséquilibre entre l’offre de trains, la capacité du réseau et les moyens disponibles pour les opérations, NDLR), 11,5% à Infrabel (la société gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire), 21,3% à des tiers (comme des intrusions sur les voies) et les 3,3% restants à d’autres causes.

Les trains n’avaient plus été aussi à l’heure depuis l’été dernier, lorsque le taux de ponctualité avait atteint 93% en juillet et 93,7% en août.

Pour l’ensemble de l’année 2025, les trains étaient à l’heure dans 91,7% des cas, contre 89,7% en 2024. En dehors des “années Covid” 2020 et 2021, il s’agit du meilleur taux de ponctualité depuis vingt ans.

