La police abat un homme armé à Anderlecht

Un homme a été abattu par la police dans le hall d’entrée d’un immeuble du boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht, dans la nuit du Nouvel An. L’information, rapportée par Het Nieuwsblad, a été confirmée par le parquet de Bruxelles, qui a ouvert une enquête judiciaire.

Les faits se sont déroulés vers 3 heures du matin, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Selon les premiers éléments relayés par la presse flamande, les policiers étaient intervenus à la suite d’un appel pour violences intrafamiliales. À leur arrivée sur place, le suspect serait sorti de son appartement et aurait braqué une arme à feu sur les policiers dans le hall de l’immeuble. Ces derniers ont alors ouvert le feu pour neutraliser l’individu, le touchant mortellement.

L’enquête, confiée au parquet de Bruxelles, devra déterminer si les policiers ont agi en état de légitime défense. Comme le veut la procédure, une enquête interne est également menée concernant les inspecteurs ayant fait usage de leur arme.

Le parquet n’a pas souhaité faire de commentaire supplémentaire “dans l’intérêt de l’enquête“, sur ordre du juge d’instruction.

