La plus grande gaufre de Bruxelles du monde se trouve à Saint-Gilles

Cette gaufre géante vient d’apparaître en plein milieu d’un des terrains de basket du square Jacques Franck à Saint-Gilles. L’œuvre a été réalisée par l’artiste Katrien Vanderlinden avec l’aide des jeunes du quartier et le service jeunesse de la commune de Saint-Gilles.

Le square Jacques Franck a été réaménagé il y a peu, de quoi offrir un espace urbain et sportif collectif. Mais comment égayer les deux terrains de basket et le terrain de foot qui attirent de nombreux jeunes ? L’illustratrice et directrice artistique Katrien Vanderlinden a opté pour un symbole intergénérationnel et national : la gaufre de Bruxelles… surmontée d’une petite pointe de crème fraîche pour plus de gourmandise.

« J’ai étudié et vécu ici, et Bruxelles me tient fort à cœur », affirme la street-artiste. « Je cherchais quelque chose de connu dans tous les pays, des jeunes et des moins jeunes. Quelque chose qui donne le sourire. Je cherchais quelque chose de typique d’ici. La gaufre de Bruxelles, c’est du patrimoine culinaire. Ce genre d’intervention n’est possible qu’à Bruxelles. »

Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du projet Playcation, qui vise à encourager le jeu et le sport, et subventionné par la Commission communautaire flamande, en collaboration avec la commune de Saint-Gilles.

