La piscine du Poséidon fermée durant six mois pour réduire sa consommation énergétique, mais pas seulement

Depuis aujourd’hui, la piscine du Poséidon, à Woluwe-Saint-Lambert, est fermée au public pour six mois. Des travaux de rénovation sont prévus pour moderniser le bâtiment. La commune espère réduire de moitié sa consommation énergétique.

L’eau de la piscine du Poséidon s’écoule lentement. Dans une dizaine de jours, il sera possible de toucher le fond de la piscine.

En attendant, les ouvriers sont déjà sur le pont au niveau de la salle des machines. Ils doivent remplacer toutes les chaudières, nettoyer la ventilation et la filtration de l’eau. C’est une obligation pour cette infrastructure très énergivore. “Il faut se rendre compte que la piscine du Poséidon, parmi l’ensemble des bâtiments communaux, représente environ un tiers de la consommation énergétique“, explique Grégory Matgen, l’échevin de l’Environnement à la commune de Woluwe-Saint-Lambert.

Une fois les travaux terminés, la commune espère réduire considérablement ses émissions. “En termes d’économies d’énergie, les objectifs poursuivis, c’est de réduire d’au moins 50% la consommation de gaz et au moins 30% pour l’électricité“.

► Voir aussi | Des créneaux réservés aux personnes grosses à la piscine d’Ixelles: “J’ai peur qu’on me violente ou qu’on me parle mal”

La piscine n’avait pas connu de rénovation en profondeur depuis 2006. Pendant cette fermeture, d’autres travaux seront exécutés. “On va enlever toutes les cabines mais aussi l’accueil que l’on a décidé de changer. On va améliorer aussi le carrelage dans la piscine. On va rénover les douches et les sanitaires. On va aussi mettre un système informatique pour détecter la noyade et un appareil pour les PMR“, liste Eric Bott, l’échevin des Sports.

Pour l’ensemble du chantier, la commune a prévu un budget de 6,5 millions d’euros. Seul un tiers est à charge de la commune.

Durant la fermeture, les habitants de la commune peuvent se rendre à la piscine de SportCity, à Woluwe-Saint-Pierre, pour le même prix.

■ Reportage de Vanessa Lhuillier, Loïc Bourlard et Laurence Paciarelli