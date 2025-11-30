La nuit positive ! : retour sur cette deuxième édition
La Nuit Positive a tenu toutes ses promesses. Organisée hier à Bruxelles, la soirée a rassemblé quinze artistes autour d’un même objectif : soutenir la lutte contre le VIH et promouvoir une meilleure intégration des personnes séropositives.
Concerts, performances et moments de partage se sont succédé dans une ambiance chaleureuse et solidaire. Une édition placée sous le signe de la musique, de la sensibilisation et de l’émotion, qui a permis de collecter des dons pour les associations engagées sur le terrain.
■ Reportage de Charlotte Verbruggen et Laurence Paciarelli