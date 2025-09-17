“La nécropole des gens heureux : souvenirs d’Antioche”, l’histoire d’une mystérieuse ethnie

Cet ouvrage raconte à travers les yeux de Haydar, l’histoire d’une mystérieuse ethnie enclavée entre la Méditerranée et l’Oronte, celle des alaouites, autrefois connue sous l’appellation « noussayris».

Au départ d’une quête identitaire mêlant passion archéologique et histoire familiale mouvementée, le jeune aventurier explore les étonnantes similitudes qui rattachent ce peuple méconnu et discret aux antiques civilisations du Levant. Avec une plume parfumée au myrte, au thym sauvage et au savon de Daphné, il invite le lecteur à le suivre sur les routes et les sentiers d’Antioche, dans son intimité communautaire et dans l’univers féminin qui l’a façonné, à découvrir les légendes locales, les veillées philosophiques à la belle étoile et les arcanes de célébrations occultes réservées aux jeunes initiés. En ces temps tragiques où le peuple alaouite se bat à corps perdu pour préserver sa joie légendaire en dépit de la furie djihadiste qui ravage la Syrie et du séisme qui a détruit Antioche en Turquie, « La nécropole des gens heureux » résonne comme le chant d’espoir d’un peuple qui refuse de mourir.

■ Interview de Bahar Kimyongur, journaliste au micro de Fabrice Grosfilley