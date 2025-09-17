Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

“La nécropole des gens heureux : souvenirs d’Antioche”, l’histoire d’une mystérieuse ethnie

Cet ouvrage raconte à travers les yeux de Haydar, l’histoire d’une mystérieuse ethnie enclavée entre la Méditerranée et l’Oronte, celle des alaouites, autrefois connue sous l’appellation « noussayris».

Au départ d’une quête identitaire mêlant passion archéologique et histoire familiale mouvementée, le jeune aventurier explore les étonnantes similitudes qui rattachent ce peuple méconnu et discret aux antiques civilisations du Levant. Avec une plume parfumée au myrte, au thym sauvage et au savon de Daphné, il invite le lecteur à le suivre sur les routes et les sentiers d’Antioche, dans son intimité communautaire et dans l’univers féminin qui l’a façonné, à découvrir les légendes locales, les veillées philosophiques à la belle étoile et les arcanes de célébrations occultes réservées aux jeunes initiés. En ces temps tragiques où le peuple alaouite se bat à corps perdu pour préserver sa joie légendaire en dépit de la furie djihadiste qui ravage la Syrie et du séisme qui a détruit Antioche en Turquie, « La nécropole des gens heureux » résonne comme le chant d’espoir d’un peuple qui refuse de mourir.

■ Interview de Bahar Kimyongur, journaliste au micro de Fabrice Grosfilley 

Lire aussi :

Partager l'article

17 septembre 2025 - 09h59
Modifié le 17 septembre 2025 - 09h59
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales