La ministre de la Migration Van Bossuyt en RDC pour une “mission de dissuasion”

La ministre de l’Asile et de la Migration Anneleen Van Bossuyt débute lundi une mission officielle en République Démocratique du Congo (RDC) où elle compte y mener une “mission de dissuasion”.

La RDC figure actuellement parmi les trois pays enregistrant le plus grand nombre de demandes d’asile, après l’Afghanistan et la Palestine, selon le cabinet Van Bossuyt. Or, la plupart des demandes proviennent de Kinshasa et non des zones de conflit dans l’est du pays, observe la ministre.

Alors qu’environ 1.250 Congolais ont déposé une demande d’asile en 2023, ce nombre est passé à près de 2.500 en 2025 (2.422 selon les chiffres du CGRA, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, NDLR), relève le cabinet de la ministre par voie de communiqué. Selon les chiffres du CGRA, cela place la RDC à la 4e place en 2025, l’Érythrée étant 3e. Cette tendance se poursuit cette année, avec déjà plus de 450 demandes enregistrées au cours des trois premiers mois, relève le cabinet. Pourtant, seules 14,9% des demandes d’asile congolaises ont été approuvées en 2025. Pour les trois premiers mois de 2026, ce pourcentage était tombé à seulement 10,7 %.

Anneleen Van Bossuyt y voit dès lors des motivations économiques. “Notre système d’asile n’est pas destiné aux personnes en quête de profit. Quiconque tente malgré tout d’obtenir une protection en Belgique n’en aura aucune“, affirme-t-elle. La ministre dit également constater des abus dans les procédures de visa. “Par exemple, de nombreux Congolais se rendent en Belgique avec un visa de tourisme pour ensuite y déposer une demande d’asile, ce qui est formellement interdit. La falsification de documents est également fréquente“, indique-t-elle.

Avec cette mission, la ministre Van Bossuyt entend donc faire passer un message de dissuasion directement en RDC. La ministre s’entretiendra longuement avec la presse locale et internationale sur place. Parallèlement, une campagne de dissuasion en ligne a été lancée. Au cours de sa visite, la ministre rencontrera notamment le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur congolais, Jacquemain Shabani Lukoo, ainsi que la Direction générale de Migration, homologue congolais de l’Office des Étrangers.

Avec Belga – Photo Belga