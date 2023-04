La mère de Gaëtan Van Goidsenhoven contrôlée par sa banque : “il faut agir avec discernement”

La mère du député bruxellois Gaëtan Van Goidsenhoven a été convoquée par sa banque pour un contrôle de ses comptes en raison du statut de son fils. Pour l’ancien bourgmestre MR d’Anderlecht, ça ne passe pas, rapporte la DH.

Dans les faits, la mère du sénateur Gaetan Van Goidsenhoven a reçu un appel de sa banque le mois dernier lui demandant de passer à l’agence pour un problème urgent. Son autre fils a dû l’emmener étant-donné qu’à 86 ans, elle se déplace difficilement. Par téléphone, on lui a communiqué qu’il y avait un risque sur ses comptes.

Sur place, l’employé lui apprenait qu’avoir un parent dans la politique est considéré comme une source de risque qui nécessite que les banques procèdent à certaines vérifications. Le but : vérifier l’origine de ses revenus et contrôler les avoirs qui se trouvent sur ses comptes. Présenté comme un contrôle de routine, elle réalisait qu’on était en train d’enquêter et de contrôler que son fils n’utilise pas ses comptes à elle pour planquer de l’argent caché.

Cette suspicion qui s’attache à ceux qui sont dans la politique irrite Gaëtan Van Goidsenhoven.

“Je n’ai pas de problème qu’il y ait des contrôles, le tout est qu’on puisse agir à l’égard de l’entourage avec du discernement. Il y a des personnes qui ne sont pas habituées à ces contraintes et cette réalité. On peut faire en sorte que tout ça ne devienne pas inutilement vexatoire et émotionnellement difficile à supporter” réclame le député. “J’ai toujours été extrêmement rigoureux dans la remise de toutes les pièces administratives et dieu sait qu’il y en a eu, dont parfois certaines dont on ne parvenait pas à m’expliquer l’utilité” assure le sénateur. “Je ne me suis jamais attardé sur le fait de l’intérêt de certaines procédures, je m’y suis soumis avec bienveillance. Ce qui était demandé s’est avéré totalement inutile parce que toutes les données étaient disponibles immédiatement.”

La nécessité des contrôles bancaires à tous les niveaux de politique a été prouvée à l’heure du Qatargate qui secoue les institutions européennes et sur lequel la justice enquête depuis Bruxelles. Mais il n’en est pas moins que l’affaire de la mère du sénateur Van Goidsenhoven pose la question sur les contrôles vis-à-vis de l’entourage des politiques.

■ Interview de Gaëtan Van Goidsenhoven, sénateur MR, député bruxellois et ancien bourgmestre d’Anderlecht.

A.C.