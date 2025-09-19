La majorité communale de Molenbeek s’accorde sur les grandes priorités de la législature

Le collège échevinal de Molenbeek (PS-PTB-Molenbeek Autrement) s’est accordé sur une Déclaration de Politique Communale reprenant les grandes orientations stratégiques pour cette commune de l’ouest de la capitale pour les prochaines années, a-t-il annoncé vendredi.

Ce document d’une centaine de mesures sera présenté le 24 septembre au conseil communal. Il mise sur la solidarité, le rassemblement et la protection. En matière d’enseignement, cité en premier dans la communication du collège, les autorités molenbeekoises entendent “bâtir une coalition pour la réussite, unissant écoles, associations et parents, et continuer la rénovation des écoles francophones et néerlandophones”.

Dont coût: 6,5 millions sur 3 ans. Six millions d’euros seront consacrés à l’entretien et à la rénovation des logements communaux. Septante millions d’euros le seront sur dix ans à celle des logements sociaux.

En matière de Propreté publique, la majorité entend “diminuer les dépôts clandestins en mobilisant des ambassadeurs de propreté, en sensibilisant sur les solutions permettant de se débarrasser gratuitement de ses déchets et en sanctionnant davantage ceux qui choisissent de salir”.

Sur le plan de la sécurité, la volonté est par ailleurs d’intensifier la collaboration avec le procureur du Roi et les différents niveaux de pouvoir afin de lutter contre les nuisances liées au trafic, la vente et la consommation de drogues, d’encourager les patrouilles pédestres et cyclistes, et de créer des groupes de prévention sociale dans les cinq quartiers de la Commune.

En cohésion sociale, l’accent sera mis sur le soutien accru aux initiatives citoyennes et le renforcement des collaborations entre les services communaux, l’asbl MOVE et les associations locales. On annonce la création d’un guichet unique dédié aux commerçants, entreprises et associations de commerçants; l’organisation d’assises de l’emploi, ainsi qu’un plan emploi.

La commune organisera des activités sportives gratuites et à tarif social, développera des activités intergénérationnelles, et rénovera les infrastructures sportives (1,2 million sur trois ans).

Pour tous les projets immobiliers d’envergure, on travaillera à imposer 25% de logements sociaux ou abordables. Le tout sera assorti d’une “gestion financière responsable” au suivi renforcé, en faisant contribuer “les épaules les plus larges pour protéger au maximum les ménages”.

