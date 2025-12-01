La magie de Noël embarque dans les trams de la STIB
Le tram de Noël s’est élancé ce lundi dans les rues de la capitale. Il circulera sur cinq lignes du réseau jusqu’au 4 janvier. Une rencontre avec le père Noël est organisée le 17 et le 20 décembre.
Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, l’ambiance de Noël s’empare du réseau de la Stib. Le célèbre tram de Noël habillé de rouge, vert et de doré et paré de décorations, circulera sur cinq lignes du réseau de la Stib : les lignes 9, 18, 19, 82 et 92. De plus, pour accentuer l’ambiance de Noël, plusieurs arrêts seront annoncés en chants de Noël, chantés par la chorale de la Stib “AkoeSTIB”.
Le tram sera visible aux dates suivantes :
- Du 1er au 7 décembre : ligne 92
- Du 8 au 14 décembre : ligne 18
- Du 14 au 16 décembre : ligne 82
- 17 décembre : ligne 92
- Du 18 au 21 décembre : ligne 9
- Du 22 au 25 décembre : ligne 92
- 26 décembre : ligne 9
- Du 27 au 31 décembre : ligne 19
- Du 1er au 4 janvier : ligne 82
Petits et grands pourront rencontrer le père Noël à bord du tram de Noël sur la ligne 92 le mercredi 17 décembre sur la ligne 92, de 12h30 à 14h30, et le samedi 20 décembre sur la ligne 9, de 13h00 à 15h00. Un pop-up store du STIBstore prendra place du 11 au 23 décembre dans la station Rogier, à côté du point de vente KIOSK.
Rédaction – Photo : STIB