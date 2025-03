“Il faut s’attaquer aux déterminants sociaux de la maladie”: la lutte contre la tuberculose s’éloigne des objectifs fixés par l’OMS

Près de 869 nouveaux cas de tuberculose ont été enregistrés en Belgique en 2023, soit une augmentation de 17 cas par rapport à l’année précédente, rapporte le Fonds des affections respiratoires (Fares). Une maladie plus présente à Bruxelles où la précarité est importante, trois à quatre fois plus de cas que dans les autres régions.

À l’occasion de la Journée mondiale de la tuberculose, ce 24 mars, l’association appelle à intensifier la lutte et la prévention pour respecter les objectifs fixés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

■ Reportage de Simon Breem et Yannick Vangansbeek

L’incidence de la tuberculose en Belgique est restée stable entre 2022 et 2023, avec 7,4 cas pour 100.000 habitants. “La situation reste stable, avec une légère tendance à la baisse des cas, mais à ce rythme, ces objectifs ne seront clairement pas atteints en Belgique”, constate le Fares. L’OMS a pour objectif une réduction de 80% de ce chiffre entre 2015 et 2030, soit une baisse annuelle de 10% en Belgique. La diminution annuelle moyenne n’est que de 2 % depuis 2015. “La tuberculose demeure un défi majeur, car elle touche particulièrement les populations les plus vulnérables”, souligne l’association.

D’après le Fares, la maladie diminue lentement dans la population belge (3,1 cas pour 100.000 habitants) mais reste plus élevée parmi les personnes de nationalité étrangère (35,5 cas). Elle est également plus présente dans les grandes villes, notamment à Bruxelles, où l’incidence est de 21,3 cas pour 100.000, contre 5,2 en Flandre et 6,9 en Wallonie. Selon les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l’incidence de la tuberculose est également plus élevée en Belgique (7,4) que dans les pays voisins.

En 2023, la France a enregistré 7,1 cas pour 100.000 habitants, l’Allemagne 5,3 et les Pays-Bas 4. Le Fares plaide également pour une lutte contre la stigmatisation. “Les personnes atteintes de tuberculose subissent rejet et discriminations, ce qui peut les dissuader de se faire dépister ou soigner”, alerte l’association.

Avec Belga