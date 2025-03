La Loterie nationale soutient 68 projets de développement durable, dont 17 à Bruxelles

Au total, quelque 1,5 million d’euros ont été distribués.

La Loterie nationale a révélé, mardi, les 68 lauréats de son appel à projets sur le développement durable. Pour un montant maximum de 25.000 euros, ces organisations ont présenté des projets visant à renforcer leur caractère durable ou celui de leurs activités.

“En 2015, la Belgique a souscrit aux 17 objectifs de développement durable adoptés par l’ONU”, explique l’organisateur du Lotto, de l’EuroMillions et du Win For Life. “Le présent appel entend soutenir des projets qui s’inscrivent dans ces objectifs” et qui “répondent aux besoins de la génération actuelle sans compromettre le bien-être des générations à venir.”

La Loterie nationale avait reçu 151 candidatures d’organisations à but non lucratif, de fondations d’utilité publique et de coopératives sociales. Celles-ci ont proposé des projets liés à l’économie circulaire, l’environnement, l’économie d’énergie, la mobilité, la politique scientifique… Sur l’ensemble des candidatures reçues, 131 ont passé une première étape de sélection. Le jury a ensuite désigné 68 lauréats : 20 en Wallonie, 31 en Flandre et 17 dans la Région de Bruxelles-Capitale. Parmi les lauréats figurent notamment la Croix-Rouge de Belgique, l’ASBL Financité, la Haute école Ichec-Ecam-ISFSC, le Kikk Festival, l’ASBL flamande Bond Beter Leefmilieu…

Les prix ont été remis lors d’une cérémonie au Palais des Académies de Bruxelles mardi. “Pour nous, il est important non seulement de penser au présent, mais aussi de réfléchir à l’avenir. C’est maintenant que nous devons prendre nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants”, a déclaré l’administrateur délégué de la Loterie Nationale, Jannie Haek.

Par ailleurs, la société a également annoncé un nouvel appel à projets doté de 2,5 millions d’euros et dédié, cette fois, à la lutte contre la pauvreté. Celui-ci se tiendra dans le courant de l’année.

Belga